Prasówka Wrocław 6.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wrocław 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ocalić od zapomnienia - koncert, piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego we Wrocławiu. Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. Organizatorzy przygotowali dla Was specjalny repertuar po meandrach twórczości Marka Grechuty! Zapowiada się fantastyczne wydarzenie i warto zapisać je sobie w kalendarzu.

📢 Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.

📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału - już w sobotę poznamy zwycięzców nagrody Wielkiego Kalibru Międzynarodowy Festiwal Kryminału rozpoczyna się już w tę środę i potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie sobotnia gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale zanim to nastąpi, czekają nas liczne spotkania z autorami popularnych kryminałów oraz wykłady. Najmłodsi miłośnicy gatunku będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej.

Prasówka 6.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza - rusza Going Global 4.0 Setki spotkań, nowe kontakty biznesowe, misje gospodarcze i obecność na najważniejszych światowych wydarzeniach – to najważniejsze efekty samorządowego projektu „Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”. Podczas konferencji prasowej marszałek Paweł Gancarz oraz wicemarszałek Michał Rado przedstawili założenia nowej edycji projektu. Poznaliśmy również przedsiębiorców, którzy dzięki niemu będą mieli szansę zaprezentowania się podczas czerwcowych targów Collision 2024 w Toronto.

📢 Nowe strefy płatnego parkowania we Wrocławiu! Gdzie tym razem zapłacimy za postój? Wrocław planuje wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych na osiedlu Nadodrze, co oznacza istotne zmiany dla kierowców przyzwyczajonych do darmowego parkowania w tej części miasta. Zmiany te dotyczą głównie ulic takich jak Drobnera, pl. św. Macieja, Prusa i Kilińskiego. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek Rady Osiedla Nadodrze i ma na celu ograniczenie liczby osób parkujących w tej okolicy w poszukiwaniu darmowych miejsc blisko centrum. 📢 Co dalej z Dworcem Nadodrze? Ten zabytkowy budynek niszczeje z dnia na dzień Wrocławski Dworzec Nadodrze, zabytek oczekujący na swoje drugie życie, pozostaje w zawieszeniu pomimo planów i przygotowań do jego rewitalizacji. Inwestor, katowicka spółka DL Invest Group, przejęła nieruchomość prawie trzy lata temu, lecz do dzisiaj nie rozpoczęto żadnych prac budowlanych. Czy i kiedy dworzec odzyska swój dawny blask?

📢 Mamy to! Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli brązowy medal Orlen Basket Ligi. [ZDJĘCIA] W emocjonującym finale o brązowy medal mistrzostw Polski, koszykarze Śląska Wrocław, wspierani przez blisko 4,5 tysiąca kibiców, wywalczyli zwycięstwo nad PGE Spójnią Stargard. Spotkanie, które odbyło się w Hali Stulecia, zakończyło się wynikiem 87:85 na korzyść dolnośląskiego zespołu. Ten niezapomniany wieczór pełen sportowych emocji i niezwykłej atmosfery, stworzonej przez fanów Śląska, na długo zostanie w pamięci uczestników. 📢 Mieszkańcy Psiego Pola czekają na otwarcie nowego aquaparku. Kiedy to nastąpi? Wrocławski Aquapark Zakrzów, zlokalizowany przy ulicy Wilanowskiej, pozostaje zamknięty pomimo pierwotnych zapowiedzi otwarcia już na wiosnę tego roku. Wrocławianie z niecierpliwością oczekują na możliwość skorzystania z nowoczesnego kompleksu basenowego, który miał być gotowy do użytku już kilka miesięcy temu. W planach było otwarcie na Dzień Dziecka, co miało być wspaniałym prezentem dla najmłodszych mieszkańców miasta, jednak termin ten również przeszedł do historii bez większych zmian w dostępności obiektu.

📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli! 📢 Święto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności - w koszarach przy ul. Trzmielowickiej będzie czekać na wrocławian mnóstwo atrakcji Skoki ze spadochronem, rekonstrukcje historyczne, nowoczesny sprzęt wojskowy i możliwość skorzystania ze strzelnicy. To tylko część pokazów, które przygotowała 10 Wrocławska Brygada Łączności z okazji swojego święta. W koszarach przy ul. Trzmielowickiej 28 na wrocławian czeka mnóstwo atrakcji. Okazją do świętowania jest pierwsza rocznica utworzenia 10 Wrocławskiej Brygady Łączności.

📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później. 📢 Potańcówka w strojach z XIX wieku na dziedzińcu Ossolineum we Wrocławiu! Przyjdź nauczysz się Kadryla! Wyjątkowa Potańcówka Wrocławska odbędzie się na stylowym dziedzińcu Ossolineum. Będzie to niezwykła okazja do tańca w rytmach z lat 1823-1923-2023 oraz podziwiania strojów inspirowanych początkiem XIX wieku. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich, którego zbiory znajdują się w Ossolineum.

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.

