Przestępstwo na terenie galerii neonów przy Ruskiej 46. Straty liczone w tysiącach złotych

Seria włamań do organizacji pozarządowych

- Już po raz drugi w tym roku nasza fundacja Kalejdoskop Kultur została okradziona. Nie pomogły nowe zabezpieczenia w drzwiach i prośby do zarządcy budynku o poprawę warunków bezpieczeństwa. Złodziej wrócił, tym razem ukradł nam m.in. zestaw 20 kijków do nordic walking, rzutnik, telefony. Wszystkie sprzęty wykorzystujemy w naszej pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi wzmocnienia i wsparcia psychologicznego – mówi wiceprezeska fundacji, Małgorzata Chilkiewicz.

W ostatnim czasie, wrocławska galeria neonów była świadkiem serii włamań, które dotknęły różne organizacje pozarządowe. Fundacja Kalejdoskop Kultur, która od 10 lat wynajmuje pomieszczenia przy ul. Ruskiej 46, nie po raz pierwszy staje przed wyzwaniem odbudowy po stratach. Włamania miały miejsce w nocy z 11 na 12 maja, kiedy to złodzieje ukradli cenny sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy fundacji.

Wartość skradzionych kijków do nordic walking wynosi 3 tysiące złotych, co stanowi znaczną część strat. Policja prowadzi dochodzenie, a właściciele fundacji proszą społeczność o pomoc w poszukiwaniu sprawców. To jednak nie tylko kwestia materialnych strat, ale również poczucia bezpieczeństwa.

- Nasza siedziba przestała być dla nas bezpiecznym miejscem i chyba ta strata poczucia bezpieczeństwa jest dla nas najdotkliwsza. Ale nie możemy też zapominać o sprawach bardziej przyziemnych. Nie mamy już środków, które moglibyśmy przeznaczyć na odkupienie skradzionego sprzętu. Już raz odkupiłyśmy najbardziej niezbędne rzeczy po włamaniu w kwietniu. Na nasz budżet składają się środki z dotacji, których nie możemy wydawać na zakup skradzionych przedmiotów – przyznaje Magłorzata Chilkiewicz.

W obliczu tych wydarzeń, fundacja apeluje o wsparcie. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą przekazać darowiznę przez internet. Fundacja Kalejdoskop Kultur od lat współpracuje z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi i zdrowotnymi, oferując wsparcie psychospołeczne dla dzieci, rodziców, a także nauczycieli.