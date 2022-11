Wrocław będzie mieć nowe tablice rejestracyjne. Czy kierowcy będą musieli je wymienić?

Gdzie we Wrocławiu zarejestrować samochód lub motocykl?

Kiedy tablice rejestracyjne DX dla samochodów będą we Wrocławiu?

Około 700 tys. samochodów zostało zarejestrowanych we Wrocławiu przez ostatnie 23 lata. A to powoduje masowe wyczerpywanie się możliwych kombinacji przewidzianych przez prawo. Taka sytuacja miała już miejsce w Poznaniu , gdzie PO zostało zmienione na PY i w Krakowie – KR zmieniło się na KK . Niedługo Wrocław zacznie wydawać tablice z DX zamiast DW.

W Polsce zasady rejestracji pojazdów określa rozporządzenie ministra właściwego ds. infrastruktury. Każde województwo ma przypisaną literę, która rozpoczyna ciąg liczb i liter. Dla Dolnego Śląska jest to „D”. Następne dwie litery określają powiat, a w przypadku miasta na prawach powiatu, jakim jest Wrocław to tylko jedna litera. Obecnie to jest „W”

Po nich następuje kombinacja liter i liczb, których w rozporządzeniu jest pięć możliwości. Dokładnie jest to: