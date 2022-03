Koniec z rejestracjami DW we Wrocławiu, będzie DX. Od kiedy będą nadawane?

Aby wyjaśnić przyczyny pojawienia się nowych liter na wrocławskich tablicach, musimy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa o rejestracji, oznaczaniu pojazdów i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Zgodnie z nim, dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym (we Wrocławiu to "D") dopuszczalne są następujące kombinacje:

pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999;

cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera;

trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery;

cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999;

cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99.