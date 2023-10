Najpiękniejsza restauracja na świecie jest we Wrocławiu! Zobacz, jak wygląda to miejsce ZDJĘCIA Katarzyna Zimna

Restauracja La Maddalena to jedno z najsmaczniejszych miejsc we Wrocławiu. Rozgłos przyniosła temu miejscu nagroda przyznana w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie otrzymała "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda to miejsce.