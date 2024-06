Opera Wrocławska Świętuje Święto Muzyki Specjalnym Koncertem dla Wrocławian. Artyści zaśpiewają przed gmachem Opery Wrocławskiej!

Święto Muzyki 2023 przed Operą Wrocławską

Wyjątkowe wydarzenie na operowej mapie Wrocławia

„To jedna z najważniejszych dat w naszym operowym kalendarzu i wydarzenie, do którego przygotowujemy się od kilku miesięcy. Program wieczoru jest wypełniony wyjątkowymi występami naszych wybitnych solistów. Święto Muzyki z Operą Wrocławską to okazja do spędzenia wieczoru ze sztuką, integracji i przede wszystkim wspólnej, radosnej celebracji. Przed nami magiczna, rozśpiewana i roztańczona letnia noc. Bądźcie Państwo z nami!” – podkreśla Izabela Kurc-Kuriata, p.o. dyrektora Opery Wrocławskiej.