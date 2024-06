Pierwsze zawody rowerowe dla dzieci, zorganizowane przez Gazetę Wrocławską. Było dużo pozytywnych emocji oraz zabawy. Zobaczcie zdjęcia!

Skąd pomysł na wyścigi rowerowe?

Gazeta Wrocławska chciała z okazji rozpoczęcia wakacji zrobić coś dla okolicznych mieszkańców, co zintegrowałoby całe rodziny, a nie tylko wybraną grupę wiekową. Inicjatywa się udała, ponieważ na zawody zapisało się ponad dwieście dzieci, a na starcie stanęło 160 zawodników. Dzieci startowały w grupach: w pierwszej były trzy- i czterolatki, a w drugiej dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Mali kolarze startowali w trójkach i mieli do pokonania w zależności od grupy wiekowej 40 lub 60 metrów w linii prostej.

Zobacz materiał wideo z zawodów