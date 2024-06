Nowości, nowości we wrocławskim MPK. Tym razem nowinka przychodzi z Dalekiego Wschodu

Nowoczesna technologia na ulicach Wrocławia

Yutong U12 to nie tylko zwykły autobus elektryczny. Jego długość wynosi 12 metrów, a liczba miejsc siedzących to 30, przy czym może on przewozić aż 78 pasażerów. Wyposażony jest w rekuperator energii, co pozwala na odzyskiwanie energii podczas hamowania – rozwiązanie szczególnie korzystne w ruchu miejskim.

"Autobusów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach jeszcze we Wrocławiu nie testowaliśmy, ale są coraz bardziej powszechne w całej Europie i ich widok na ulicach już nikogo nie dziwi" – mówi Tomasz Sikora z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dodatkowo, autobus jest wyposażony w automatyczną klimatyzację, elektryczne ogrzewanie, kamery z 360-stopniowym widokiem oraz gniazda USB do ładowania telefonów. Niskopodłogowa konstrukcja oraz panoramiczny kokpit kierowcy to kolejne cechy, które wyróżniają Yutong U12 na tle innych pojazdów.