Uwaga, drogowcy! Policjanci z grupy SPEED kontrolują prędkość, gdzie najbardziej warto uważać?

Akcja "SPEED" - dlaczego jest tak ważna?

Policja regularnie przeprowadza akcje mające na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych, do których dochodzi z powodu nadmiernej prędkości. Akcja "Prędkość" to ogólnopolska inicjatywa, podczas której funkcjonariusze szczególnie skupiają się na kontrolowaniu prędkości pojazdów w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków.

- W działania angażują się policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, do których zalicza się przekraczanie dopuszczalnej prędkości – informuje policja, apelując jednocześnie o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów.

We Wrocławiu, od stycznia do marca, zanotowano 3324 wypadki i kolizje drogowe, w tym dwa ze skutkiem śmiertelnym. Nadmierna prędkość, brak zachowania bezpiecznej odległości, oraz uderzenie w tył innego pojazdu to główne przyczyny tych zdarzeń. Policjanci, wykorzystując radary ręczne, regularnie kontrolują prędkość, aby zapobiec kolejnym tragediom na drodze.