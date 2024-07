ODDAJ KREW, ODWIEDŹ GASTRO! - wspólna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wrocławskiej gastronomii Aleksandra Karpecka

W każde wakacje rezerwy krwi w całym kraju się kurczą. W tym roku wrocławskie RCKiK zachęca wrocławian do oddania krwi poprzez wspólną akcję z wrocławskimi lokalami gastronomicznymi. Za oddanie krwi można obecnie otrzymać voucher o wartości 350 zł do wykorzystania u partnerów akcji. AnnaStills/GettyImages.com

Wakacje to najcięższy czas, jeśli chodzi o zapasy krwi. Co roku pojawiają się apele o oddawanie tego cennego płynu. W tym roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji "Oddaj krew, odwiedź gastro!". Do akcji dołączyło aż 18 wrocławskich lokali!