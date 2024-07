Tajemniczy wąż na osiedlu Widawa: Mieszkańcy Wrocławia w obliczu niecodziennej sytuacji

Niepokojące odwiedziny na osiedlu

W sobotę, 29 czerwca, mieszkańcy osiedla Widawa przeżyli chwile niepewności, kiedy to jeden z nich zauważył niezwykłego węża w okolicach ulicy Grawerskiej 20. Niecodzienny widok szybko stał się tematem rozmów, a niepewność co do gatunku i potencjalnego zagrożenia, jakie może stanowić gad, zmusiła mieszkańców do podjęcia działań.

Adriana Żak, przewodnicząca Rady Osiedla Widawa, podzieliła się z nami swoimi obawami: