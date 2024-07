Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2024

Po ponad 20 latach w bezruchu i 4 latach pełnych zaangażowania prac, lokomotywa SP42 – 001 jest gotowa do swojej pierwszej inauguracyjnej jazdy z historycznymi wagonami pasażerskimi. W kwietniu bieżącego roku spalinowóz przeszedł jazdę próbną i otrzymał wszystkie dopuszczenia do ruchu. Oprócz pełnej sprawności technicznej, lokomotywa odznacza się odtworzoną historyczną malaturą, jaka występowała na tych pojazdach trakcyjnych w latach ich codziennej służby.

Wakacje to najcięższy czas, jeśli chodzi o zapasy krwi. Co roku pojawiają się apele o oddawanie tego cennego płynu. W tym roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji "Oddaj krew, odwiedź gastro!". Do akcji dołączyło aż 18 wrocławskich lokali!