Oczekiwanie na remont ul. Gostyńskiej we Wrocławiu trwa od ponad 20 lat! Czy coś w końcu ruszyło w tej sprawie? Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz

Mieszkańcy ul. Gostyńskiej we Wrocławiu od dwóch dekad oczekują na remont swojej ulicy. Nieoczekiwanie, ich codzienność zmieniła się, kiedy na drodze pojawił się tłuczeń. ZDiUM, zarządca drogi, określił to działanie jako samowolę budowlaną, lecz szybko wyszło na jaw, że za "remontem" stoi gmina sąsiadująca. Jakie są dalsze losy ul. Gostyńskiej i co na ten temat sądzą mieszkańcy oraz odpowiedzialne instytucje?