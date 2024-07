Ulica Ruska we Wrocławiu rozkopana. Jak przebiegają pracę i kiedy można spodziewać się remontu?

W poniedziałek, 1 lipca, mieszkańcy Wrocławia mogli zauważyć ciężki sprzęt budowlany na ulicy Ruskiej, jednej z głównych arterii miasta prowadzącej do Rynku. Drogowcy przystąpili do prac przy wymianie instalacji wodociągowej, co wymagało zajęcia części jezdni i wykonania głębokich wykopów. Te działania są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw czystej wody dla mieszkańców i przedsiębiorstw znajdujących się w tej części miasta.