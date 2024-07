Wielka Inauguracja lokomotywy SP42 - wycieczka retro składem do Legnicy z Klubem Kolei Dolnośląskich.

Historia SP42

Seria SP42 wywodzi się z legendarnej “Stonki” SM42, której konstrukcja sięga 1959 roku. Produkcję lokomotyw przeznaczonych do prowadzenia pociągów pasażerskich rozpoczęto 10 lat później. Charakterystycznym elementem serii SP42 był kocioł grzewczy WB-5, co w żargonie kolejarskim nadało im przydomek “kociołki”. Pierwsza lokomotywa tej serii, SP42 – 001, powstała w 1969 roku. Jej pierwszym przydziałem było MD Wrocław Główny w 1970 roku, po czym była przenoszona do Dzierżoniowa, Oleśnicy, aż ostatecznie osiadła w Legnicy. Wyjątkowość naszej “1” polega także na tym, że zamykała połączenie do Karpacza z pociągiem pasażerskim w 2000 roku.