Co dalej ze starymi "kopciuchami"? Są jasne wytyczne władzy, szykujmy się na zmiany

Uchwała antysmogowa i jej konsekwencje

Z początkiem lipca w życie wchodzą zapisy uchwały antysmogowej, które zakazują używania pieców pozaklasowych oraz tych najniższych klas. To działanie ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które są efektem spalania w niewłaściwych urządzeniach grzewczych.

- Piece nie muszą być w danym momencie eksploatowane. Wystarczy, że są sprawne i podłączone do przewodów kominowych. Dlatego najważniejszym wyzwaniem dla Wrocławia było ich usunięcie - wyjaśniał Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Mimo że miasto podjęło działania na rzecz wymiany pieców, w tym programy dopłat, do końca roku w Wrocławiu pozostanie jeszcze 5,5 tys. pieców do wymiany, z czego połowa należy do zasobów miejskich.