Nowi policjanci i policjantki w 2024 roku w dolnośląskich komisariatach. Ile zarabia młody policjant? Zdjęcia

40 nowych policjantów - do których jednostek trafią?

Łącznie stan osobowy naszego garnizonu w roku 2023 powiększył się łącznie o blisko 300 funkcjonariuszy, a podczas dzisiejszego naboru dołączyło do nas dodatkowych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Wszyscy po ukończeniu kursu podstawowego trafią do swoich jednostek macierzystych, w tym m.in.: do Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Bolesławca, Głogowa, Góry, Jawora, Kamiennej Góry, Kłodzka, Lubina, Oławy, Polkowic, Środy Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich i Złotoryi. Część z młodych mundurowych służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.