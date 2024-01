Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. 10 stycznia odwołane pociągi, zerwana sieć trakcyjna. Gdzie jeszcze utrudnienia?

- To paraliż wynikający z przerwania sieci trakcyjnej, jest ona zerwana na odcinku Nadodrzanki, czyli Rudna Miasto - Ścinawa, a także Rudna Gwizdanów do Koźlic, czyli linia Lubin - Głogów. My na tych odcinkach organizujemy komunikację zastępczą i przepraszamy pasażerów. Od szybkości naprawy zależy szybkość przywrócenia komunikacji - wyjaśnia Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.