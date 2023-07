Rzeka Czarna Woda zanieczyszczona! Czy zagrożona jest Barycz w rezerwacie przyrody? ZDJĘCIA, FILM

Po informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego w województwie wielkopolskim, że doszło do niekontrolowanego wycieku odpadów komunalnych do rzeki Czarna Woda, sztab kryzysowy powołano także w Miliczu. To dlatego, że Czarna Woda jest dopływem Baryczy.