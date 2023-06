9 nowych elektrycznych radiowozów patroluje już dolnośląskie miasta. Które?

Nowe elektryczne nissany już patrolują

Wartość samochodów to ponad 2.1 miliona złotych, z czego połowę środków przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a druga połowa sfinansowana została z budżetu państwa.

Pojazdy wyposażone zostały w silniki o mocy 150 KM i 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co oznacza możliwość uzyskania przyspieszenia od 0 do 100 km/h w około 8 sekund. Auta posiadają najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Będą wykorzystywane przez policjantów z prewencji w jednostkach w miastach:

Jak informuje policja, są to nowe pojazdy oznakowane, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów całego województwa. Elektryczne radiowozy marki Nissan Leaf zakupiono dzięki projektowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Już 75 ekologicznych samochodów należy do dolnośląskiej policji

29 czerwca podczas przekazania nowych aut służbowych na parkingu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w przekazaniu kluczy uczestniczyli gospodarz I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, Małgorzata Hasiewicz - dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Łukasz Kasztelowicz - prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Bartłomiej Wiązowski - wiceprezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.