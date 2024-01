Dolnośląska szkoła w okowach mrozu? Awaria pieca: w szkole zimno, rodzice przerażeni. Mamy komentarz Ratusza. Kiedy można odwołać zajęcia? Elżbieta Węgrzyn

Na termometrze za oknem dwucyfrowe mrozy, a w szkole chłodno. Jak jeszcze wysiądzie piec, to zimno murowane. 9 stycznia doszło do awarii energetycznej w szkole w Wałbrzychu. Sprawdziliśmy, jakie warunki są niezbędne, by odwołać zajęcia z uwagi na chłody.