Mieszkanka regionu wałbrzyskiego chciała pomóc w doposażeniu szpitala. Straciła oszczędności życia

Koreański inwestor korespondował z mieszkanką naszego regionu

Do świdnickiej policji zgłosiła się 53-letnia oszukana przez internet. Mieszkanka regionu wałbrzyskiego przez kilka miesięcy korespondowała z mężczyzną przez media społecznościowe. Jej znajomy podawał się za „koreańskiego inwestora działającego na terenie Szkocji”. Miesiące rozmów uśpiły czujność kobiety, a „rzekomy inwestor” zdobył jej zaufanie. Wówczas pojawiły się prośby o pomoc.

Prosił o pożyczkę i kolejną

Pożyczki dotyczyły wynajęcia samochodu na potrzeby transportu sprzętu medycznego do szpitala w Szkocji, wynajęcie magazynu na jego przechowanie, wsparcia w uzyskaniu certyfikatów dla sprzętu medycznego, opłaty związane z transportem i na inne opłaty.

Mężczyzna obiecywał, że całość kwoty pożyczonych pieniędzy zwróci, jednak nie wywiązał się z tego. Do mieszkanki naszego regionu spływały natomiast kolejne informacje o niezbędnych przelewach - a to 14 tys. zł na odblokowanie konta, a to 40 tys. zł na poczet podatku, od przelewu, jaki miała dostać. W końcu zabrakło jej pieniędzy.