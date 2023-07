Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa tzw. Rzezi Wołyńskiej w Miliczu ZDJĘCIA, FILM

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone corocznie 11 lipca. Jest on poświęcony pamięci ofiar rzezi wołyńskiej – zostało ustanowione decyzją Sejmu RP.

W Miliczu już od wielu lat, przy krzyżu upamiętniającym tamte wydarzenia zbierają się repatrianci oraz ich potomkowie. Co roku uroczystość organizuje Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Miliczu z prezesem Michałem Folmerem.

Dla mieszkańców Milicza, jak i większości mieszkańców Dolnego Śląska to ważna data. Po II Wojnie Światowej to właśnie tu, na Dolny Śląsk przyjechali szukać nowej przyszłości repatrianci, przesiedleńcy z kresów. Przyjechali często z bardzo przykrymi, wręcz tragicznymi wspomnieniami tego, co miało miejsce tam na wschodzie. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte zdarzenia, są oni żywą historią.