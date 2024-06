Mamy tu jakichś fanów "Świata według Kiepskich"? Oto miejsce, w którym kręcono ten kultowy serial. Jak teraz wygląda?

Serial "Świat według Kiepskich" zadebiutował na antenie w 1999 roku, szybko zdobywając serca widzów swoim humorystycznym spojrzeniem na codzienne życie jednej z polskich rodzin. Choć większość odcinków powstała w studiu filmowym, to początkowe epizody zrealizowano w autentycznej wrocławskiej kamienicy , nadając produkcji wyjątkowego charakteru. Jak zmieniło się to miejsce po latach od zakończenia emisji?

Od scenariusza do rzeczywistości

Śladami Kiepskich we współczesnym Wrocławiu

Pierwsze 76 odcinków "Świata według Kiepskich" zrealizowano w prawdziwym mieszkaniu , które z czasem przeszło gruntowną renowację. Część oryginalnego wyposażenia wykorzystano później do odtworzenia scenografii w studiu filmowym, co pozwoliło zachować ducha miejsca.

Kultowa scenografia dostępna dla fanów

Dla wielu widzów, elementy scenografii z "Świata według Kiepskich" stały się niemal równie kultowe, co postacie z serialu. Dzięki muzeum na Zamku Topacz, najbardziej charakterystyczne przedmioty z planu są dostępne dla publiczności, pozwalając na chwilę powrotu do świata, który przez lata śledziły miliony Polaków.

"Świat według Kiepskich" to serial, który na stałe wpisał się w kanon polskiej telewizji, a kamienica, w której "mieszkała" rodzina Kiepskich, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc we Wrocławiu. Choć produkcja zakończyła się, to zainteresowanie zarówno kamienicą, jak i elementami scenografii pozostaje żywe, świadcząc o niezmiennym uroku i popularności tej produkcji. Fani serialu mają dziś możliwość odwiedzenia miejsc związanych z Kiepskimi, co stanowi niezwykłą okazję do osobistego doświadczenia kawałka historii polskiej telewizji.

