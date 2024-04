Stary tramwaj, choć wysłużony, ponownie wyjedzie na wrocławskie tory. W jakim celu?

Od szlifierki do podlewacza – historia tramwaju

- Wykonaliśmy próbę wagonem opryskiwaczem G-061. Sprawdzaliśmy zachowanie wagonu zatankowanego do pełna wodą oraz wydajność systemu nawadniania. Próby "wodne" wykonaliśmy dopiero teraz - czekaliśmy na lepszą pogodę. Wypadły pomyślnie. W przyszłości planuje się wykorzystywać wagon do podlewania zielonych torowisk – mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego .

Zabytkowy tramwaj Schörling SSB, znany także jako wagon LH Standard, ma za sobą bogatą historię. Początkowo, w 1929 roku, pojawił się na wrocławskich torach jako pojazd techniczny służący do szlifowania torów. Z biegiem lat, w latach 70., przeszedł metamorfozę na "tramwaj-podlewaczkę" , by pomagać w odchwaszczaniu torowisk. Mimo że w 1990 roku tramwaj był jeszcze sprawny, po trzech dekadach konieczna okazała się jego kompleksowa renowacja.

Trzy etapy renowacji

- Trzeci etap prac to wymiana układu elektrycznego. Może nie są to widowiskowe zmiany, ale najważniejsze. Położyliśmy dziesiątki metrów nowych kabli, odtworzyliśmy nastawnik i uzupełniliśmy inne elementy, takie jak ramy oporowe – dodaje Krzysztof Kołodziejczyk .

Ostatni etap to wymiana układu elektrycznego, co było kluczowym elementem całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu renowacji, tramwaj jest już gotowy do wyjścia na tory i rozpoczęcia swojej nowej roli jako podlewacz. Planowane jest jego wykorzystanie głównie w okresach letnich upałów, kiedy to nawadnianie trawników staje się szczególnie ważne. Dodatkowo, pojazd został wyposażony w układ hydrauliczny, pompy i dysze, a także przygotowano go do możliwości podłączenia drugiego wagonu ze zbiornikiem, co zwiększy jego efektywność.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 700 tysięcy złotych, a środki na ten cel wyłożyła gmina Wrocław. Tramwaj, pomalowany na kolor kremowo-zielony, stanowi nie tylko praktyczne narzędzie do dbania o miejską zieleń, ale i żywy dowód na to, jak zabytkowy pojazd może znaleźć nowe życie i cel w nowoczesnym mieście. Ponadto, tramwaj będzie dostępny do oglądania w zajezdni Popowice podczas imprez organizowanych przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego, co stanowi świetną okazję do zapoznania się z jego historią i dokonaniami.

