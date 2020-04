KORONAWIRUS. Testy Dolnoślązaków będą wysyłane do Drezna. Tak ma być szybciej

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Dogadaliśmy się z premierem Saksonii i codziennie 200 próbek do testów będzie transportowane do Drezna, gdzie dość szybko, po 5-6 godzinach, będziemy mieli wyniki. To w znaczący sposób rozładuje kolejkę, jaka jest do testowania. Przede wszystkim chodzi o personel, bo bardzo zależy nam na tym, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat temat zdrowia pracowników medycznych - poinformował dziś marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Marszałek zapewnił, że samorząd województwa robi wszystko, by zapobiegać rozszerzaniu się pandemii i zaapelował do mieszkańców Dolnego Śląska, by każdy przyłożył się do tej walki, chociażby poprzez przestrzeganie procedur i zaleceń służb sanitarnych.