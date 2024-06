Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy osoby

Wstępne informacje mówiły o jednej ofierze śmiertelnej

- Siła uderzenia była na tyle duża, że potrącone osoby zostały wyrzucone na kilkadziesiąt metrów - relacjonuje nam Czytelnik, mieszkaniec Kargowej. Z informacji, jakie docierały do nas w pierwszej chwili wynikało, że potrącone zostały trzy osoby - jedna zginęła, a dwie pozostałe były reanimowane. Chwilę przed godziną 23.00 (1 czerwca) zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad informował już o śmierci dwóch osób i jednej rannej.

W Kargowej zginęły trzy kobiety

Teraz już wiemy, że na skutek potrącenia zginęły trzy osoby. Trzecia ofiara w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze. Lekarze robili co w ich mocy, niestety jej życia nie udało się uratować. Na miejsce wypadku dotarł prokurator, policja, pogotowie oraz pięć zastępów straży pożarnej. 22-letni mężczyzna kierujący osobowym fiatem punto, co potwierdziła nam również zielonogórska policja, był trzeźwy.

Miejsce wypadku: