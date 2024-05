W Wałbrzychu powstaje pierwsze w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Mechatroniki i nowy kierunek nauczania Adrianna Szurman

Wałbrzych prekursorem w kształceniu w zawodzie technik elektromobilności. Powstaje tu pierwszy w Polsce kierunek, do którego nie ma nawet jeszcze rozporządzenia w zakresie podstawy programowej. Nauka na tym kierunku będzie ściśle związana z mechatroniką i z budowanym tutaj Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Mechatroniki. To także pierwsza taka inwestycja w Polsce. Dzięki temu Zespół Szkół Nr 5, czyli popularnego "Mechanika" opuści świetnie przeszkolona kadra średniego szczebla, która natychmiast po zakończeniu szkoły, może iść do pracy choćby w WSSE i zarabiać "dobre pieniądze".