Klimatyzacja zawita do protramów 205. Modernizacja tramwajów będzie kosztować 70 mln zł

Kapitalny remont przejdzie 25 tramwajów 205 WrAs. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie klimatyzacja zamontowana w tych pojazdach, ale skontrolowane bądź wymienione będą wszystkie elementy. Na razie MPK do końca stycznia czeka na oferty firm, które będą chciały podjąć się tego zadania.



Na remont kapitalny czekają tramwaje protram 205 WrAs. Wrocławskie MPK szuka wykonawcy, który podejmie się prac przy 25 pojazdach.



Wybrana firma będzie musiała m.in. oczyścić wagony z rdzy i farby, wymienić blachę na zewnątrz na bardziej odporną na korozję. Przy tej okazji może zmienić się wygląd wagonów. Wewnątrz tramwajów zostaną wymienione płyty podłogi i stopnie wejściowe, które dodatkowo będą oznaczone żółtą taśma ostrzegawczą.

Pojawią się nowe siedzenia oraz poręcze i uchwyty i zamontowane ładowarki USB.



Kabiny motorniczych oraz pulpity w protramach zostaną zdemontowane, dokładnie sprawdzone, żeby naprawić bądź wymienić uszkodzone elementy. Gruntowny przegląd przejdą wszystkie elementy tramwajów: silniki, elektryka, wózki, hamulce, układy ogrzewania i wentylacji.

Każdy pojazd będzie miał nowy autokomputer, nowe systemy zapowiedzi głosowych i monitoringu. Modernizację bezpośrednio na własnej skórze odczują pasażerowie: 205 WrAs mają zostać wyposażone w klimatyzację



MPK szacuje, że koszt modernizacji tramwajów wyniesie ponad 70 mln zł i czeka na oferty do końca stycznia przyszłego roku. Wykonawca będzie miał 36 miesięcy na zakończenie prac, a tramwaje będą jeździły do remontu pojedynczo lub partiami maksymalnie po 3 sztuki.



Protram 205 WrAs to trójczłonowe, ośmiosilnikowe tramwaje produkowane we Wrocławiu. Do wrocławskiego MPK trafiały od 19 grudnia 2006 roku przez kilka kolejnych lat. W 2016 r. zakład Protram ogłosił upadłość.







