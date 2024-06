Piana Party dla dzieci w Dmuchanym Parku Kangura - mnóstwo zabawy dla najmłodszych!

Dmuchany Park Kangura, położony przy ulicy Sieradzkiej 7 , tuż obok Aquaparku, zaprasza wszystkich na wielkie świętowanie. To miejsce pełne kolorowych dmuchanych atrakcji, w tym zupełnie nowych niespodzianek, czeka na odwiedziny. Przygotujcie się na dzień pełen muzyki, śmiechu i niezapomnianej zabawy!

Kolorowe atrakcje i mnóstwo zabawy

Dmuchany Park Kangura to idealne miejsce na letnią rozrywkę dla całej rodziny. Czekają na Was różnorodne dmuchane atrakcje, które zapewnią niezapomniane przeżycia zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - od wspaniałych dmuchańców do skakania, przez zjeżdżalnie, aż po dmuchany zamek. Muzyka w tle doda energii każdej chwili spędzonej w parku.