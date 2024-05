Uwaga! Te zmiany w wywozie śmieci dotyczą wszystkich mieszkańców Wrocławia

Zwiększona częstotliwość odbioru bioodpadów

Odpady takie jak skoszona trawa, liście, drobne gałęzie czy kwiaty powinny być umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego brązowych pojemnikach oraz workach z napisem bio.

Zmiany wprowadzone przez Ekosystem mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia w okresie wiosenno-letnim. Zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów z budynków wielomieszkaniowych do co najmniej dwa razy w tygodniu ma zapobiegać nagromadzeniu się odpadów, które w wysokich temperaturach mogą stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Jak prawidłowo segregować bioodpady?

Do brązowych pojemników można wrzucać również resztki kuchenne i jedzenia, w tym pieczywo, skorupki po jajkach, zepsute owoce i warzywa oraz ich przetwory, a także fusy po kawie i herbacie. Należy jednak pamiętać, że niektóre odpady, jak kości, odchody zwierząt czy popiół, nie powinny być do nich wrzucane.

Kontenery na odpady zielone – gdzie je znaleźć?

We Wrocławiu, dla ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów zielonych, wprowadzono możliwość zamawiania specjalnych kontenerów. Są one podstawiane na wniosek zarządcy lub rady osiedla w miejscach ogólnodostępnych. W niektórych przypadkach, ze względu na specyfikę przestrzeni, kontenery te są dostępne na stałe.

- Ze względu na specyfikę niektórych przestrzeni, na takich osiedlach, jak np. Biskupin i Sępolno, kontenery na odpady zielone podstawiane są nie na kilka dni, ale na stałe – informuje rzecznik Ekosystemu.

Stałe miejsca, gdzie można znaleźć kontenery na odpady zielone, to m.in. ulice Kosynierów Gdyńskich i Partyzantów oraz Jezierskiego. Dzięki temu mieszkańcy mają łatwy dostęp do miejsc, gdzie mogą pozbyć się odpadów zielonych, co przekłada się na lepszą segregację i większą dbałość o czystość miasta.

Zmiany w zasadach odbioru odpadów bio we Wrocławiu to krok w stronę lepszego zarządzania odpadami i większej świadomości ekologicznej mieszkańców. Poprzez odpowiednią segregację i wykorzystanie dostępnych narzędzi, jak kontenery na odpady zielone, każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście oraz ochrony środowiska.

