Przegląd prasy 21.05.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Makabryczne odkrycie na terenie wrocławskiej stoczni. W Odrze pływały ludzkie zwłoki!”?

Prasówka Wrocław 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Makabryczne odkrycie na terenie wrocławskiej stoczni. W Odrze pływały ludzkie zwłoki! Wrocławscy stoczniowcy dokonali makabrycznego odkrycia w poniedziałek, 20 maja. Zauważając dryfujące w Odrze ludzkie zwłoki. Na miejsce natychmiast zostały wezwane służby ratunkowe oraz przedstawiciele prokuratury.

📢 Żarłoczne ślimaki zagrożeniem dla wilków, psów i kotów - alarmuje Karkonoski Park Narodowy. To nie żarty, potrafią zjeść nawet pisklęta! To nie żarty, żarłoczne ślimaki, które są gatunkiem obcym i inwazyjnym w Polsce, zagrażają życiu wilków, ale nie tylko. Także psów i kotów - alarmują naukowcy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o gatunek ślimaka o nazwie ślinik luzytański Arion lusitanicus, który w Polsce pojawił się w 1987 roku i zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie.

📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia: dwoje rowerzystów potrąconych przez kierowcę BMW W niedzielę wieczorem na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia kierowca BMW potrącił dwoje rowerzystów. Sprawca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca wypadku pozostawiając poszkodowanych w ciężkim stanie. Policjanci zatrzymali podejrzanego po obławie. Jeden z rowerzystów zmarł w szpitalu.

Prasówka 21.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ulica Reymonta cały czas czeka na modernizację. Władze zarzekają się, że w końcu do niej dojdzie Po kilku nieudanych próbach wyboru wykonawcy projektu remontu ul. Reymonta we Wrocławiu, miasto ponownie rozpisuje przetarg. Tym razem dwie firmy mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Czy którejś z nich uda się przejąć stery nad długo oczekiwaną przebudową?

📢 Uwaga! Te zmiany w wywozie śmieci dotyczą wszystkich mieszkańców Wrocławia Wrocław wprowadza zmiany w zasadach wywozu śmieci, które mają na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz ochronę środowiska w ciepłe miesiące roku. Od 15 maja do 15 września bioodpady z budynków wielorodzinnych będą odbierane co najmniej dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, zarządcy mają możliwość zamawiania kontenerów na odpady zielone. Czy te zmiany wpłyną na codzienne życie mieszkańców Wrocławia i jak należy się do nich przygotować? 📢 Jak będzie wyglądać Wschodnia Obwodnica Wrocławia? Przygotujmy się na nowatorstwo Wrocław stoi u progu ważnej zmiany w swojej infrastrukturze drogowej. Planowana od lat wschodnia obwodnica miasta, mająca na celu połączenie węzła bielańskiego z ul. Grota-Roweckiego, wkracza w decydującą fazę. Projekt ten, rozciągający się na nieco ponad 3,5 km, ma nie tylko usprawnić ruch wokół miasta, ale również wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

📢 Tragiczny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia: Rowerzyści potrąceni przez kierowcę BMW W niedzielę wieczorem, 19 maja, Wschodnia Obwodnica Wrocławia stała się miejscem dramatycznego zdarzenia. Samochód osobowy marki BMW wjechał w dwoje rowerzystów, powodując śmiertelny wypadek. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jednak dzięki szybkiej reakcji służb, został zatrzymany następnego dnia. Ten tragiczny incydent wywołał szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa na drogach oraz odpowiedzialności kierowców. 📢 Pociągami Kolei Dolnośląskich na wakacje lub weekend. Dojadą nad morze i za granicę! Regionalny przewoźnik proponuje pasażerom wiosenno-wakacyjną ofertę! Ponownie na pokładach składów Kolei Dolnośląskich dojedziemy między innymi do Świnoujścia, czeskiego Adršpachu czy Berlina. Warto także przypomnieć, że polskimi i czeskimi pociągami z łatwością dotrzemy chociażby do Drezna (przez Gorlitz), Trutnova czy Pragi (przez Lichkov). Koleje Dolnośląskie jeżdżą także do najważniejszych turystycznie miejsc na Dolnym Śląsku – nie trzeba więc długiego urlopu, aby miło i aktywnie spędzić czas.

📢 Piaszczyste plaże, beach bary we Wrocławiu. Tu poczujesz się jak nad morzem. Gdzie odpocząć od tłoku? Słoneczna pogoda coraz odważniej zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W weekendy miejskie plaże we Wrocławiu zapełniają się plażowiczami. Gdzie najlepiej się wybrać, by odnaleźć swój kawałek piasku i nie zginąć w tłumie? Które plaże we Wrocławiu i okolicach warto rozważyć, by cieszyć się z wypoczynku? 📢 Przewietrz się na Olimpijskim – sportowy festyn AWF po raz kolejny zagościł na Polach Marsowych W zdrowym ciele, zdrowy duch! Tym hasłem można podsumować dzisiejsze wydarzenie na Polach Marsowych organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego - „Przewietrz się na Olimpijskim”.

