Wrocławski Budżet Obywatelski 2019 [WYNIKI, LISTA PROJEKTÓW]

Dokładnie połowa wszystkich zwycięskich projektów dotyczy zieleni i rekreacji. Popularne były też pomysły związane z placami zabaw (20 procent) i sportem (15 procent głosów).

W tym roku padł rekord frekwencji, głosowało ponad 86 tysięcy osób, w tym tylko 30 papierowo. Nowe zasady pozwalały uczestniczyć w wyborze także dzieciom bez ograniczenia wiekowego. Z takiej możliwości skorzystało ich 10 tysięcy.

- Aby mieć szansę na wygraną w tym roku, trzeba było uzyskać co najmniej 1500 głosów. Najliczniejszą grupą w tym roku byli wrocławianie w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat - mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor wydziału partycypacji społecznej UM.

- Zaskoczyło nas, że osoby w wieku od 18 do 25 lat głosowały w bardzo małej liczbie. Jest to ciekawe, ponieważ to właśnie one najchętniej posługują się komputerem. Otrzymaliśmy jasny sygnał, że trzeba jeszcze w kolejnych latach popracować, aby i tę grupę wiekową zachęcić do głosowania - mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor departamentu spraw społecznych UM.