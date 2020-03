Wrocławianie chcą odzyskać pieniądze z Urban Card. Zatkali skrzynkę BOK!

Jeśli ktoś nie korzysta obecnie z przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu, a ma wykupiony bilet okresowy, może go zwrócić lub anulować. Tyle w teorii, bo okazuje się, że w praktyce nie działa to tak sprawnie. - Od kilku dni próbuję przesłać maila na adres bok@urbancard.pl, niestety bezskutecznie. Czy coś Państwu wiadomo na ten temat? - pyta nasz Czytelnik, pan Wojciech. Okazuje się, że zbyt dużo wrocławian chce odzyskać pieniądze.