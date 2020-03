KORONAWIRUS. Jak długo potrwa niebezpieczeństwo? Kiedy życie wróci do normy? Przeczytajcie!

Szkoły, uczelnie i kina zamknięte na dwa tygodnie, odwołane imprezy masowe, praca zdalna w wielu firmach, puste półki w sklepach. Polska walczy z koronawirusem. Jak długo to potrwa? Czy za dwa tygodnie wszystko wróci do normy? Niestety. To mało prawdopodobne. - Musimy szykować siły i środki na co najmniej dwa miesiące - mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.

Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS DOLNY ŚLĄSK na Facebooku.

- Musimy szykować siły i środki na co najmniej dwa miesiące. Tak bym planował działania. Jeśli ktoś zamierza coś robić w maju, to zastanowiłbym się, czy to dobry termin. Do końca maja nie możemy mówić o stabilności - stwierdził dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z Wirtualną Polską. - Z jednego ogniska robi się kilka. To może trwać tygodniami. Część osób choruje bezobjawowo - stwierdził Grzesiowski.