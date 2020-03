Jak zrobić żel antybakteryjny? Wystarczą dwa składniki [PROSTY PRZEPIS]

Składniki kupisz w aptece i w sklepie spożywczym.

Potrzebne będą tylko dwa: alkohol etylowy i żel aloesowy (sok z aloesu).

Wystarczy je zmieszać w proporcji 6:4, przelać do buteleczki i mamy gotowy roztwór do odkażania rąk. Można go przechowywać 2-3 miesiące. A gdy alkohol zmieszamy z wodą, uzyskamy płyn do dezynfekcji.

Najważniejsza jest proporcja - skuteczny preparat musi mieć stężenie 60 procent.

