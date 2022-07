Wyjeżdżasz za granicę, nie zapomnij o karcie ubezpieczenia EKUZ. Podpowiadamy, jak ją zdobyć

Lato to czas urlopów i wakacyjnych wojaży. Jeśli planujecie zagraniczny wyjazd, warto pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przyda się, jeśli podczas odpoczynku w krajach Unii Europejskiej będziecie potrzebować fachowej opieki medycznej.

EKUZ – co to takiego?

"Od kwietnia wydaliśmy ich 12 tysięcy kart EKUZ . Najwięcej chętnych zgłasza się po nie w miesiącach wakacyjnych. W czerwcu we Wrocławiu, co tydzień, swoją kartę odbierało ponad 1700 osób" – informuje Anna Szewczuk-Łebska , rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokumentem, potwierdzający prawo do leczenia za granicą. Bez niej, za jakąkolwiek pomoc medyczną podczas zagranicznych podróży, trzeba płacić z własnej kieszeni.

"W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza, lub hospitalizacji za granicą. (…) Co istotne, będziesz mógł skorzystać z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz" – czytamy na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.