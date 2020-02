Wrocław. Remont ulicy Probusa i zamknięcie mostów Pomorskich. Czeka nas komunikacyjny paraliż!

Z uwagi na 3-tygodniowy nieplanowany przestój termin zakończenia prac ulegnie wydłużeniu. Na pewno nie będzie to 30 czerwca. Musimy doliczyć utracone tygodnie, a nie wiemy jeszcze, jakie niespodzianki czekają na nas pod ziemią, bo jest to teren niezbadany nie tylko archeologicznie – informuje Ewa Mazur ze ZDiUM-u

Opóźnienie wynika z decyzji konserwatora zabytków Barbary Nowak-Obelindy, która wstrzymała prace na ul. Probusa, bo rozpoczęły się one wcześniej niż zapowiadano i nie było wymaganego nadzoru archeologa.

Po wyjaśnieniu sytuacji z konserwatorem zabytków prace na Probusa zostały wznowione w czwartek, 27 lutego.

Wykonawca przystąpił do rozbiórek na jezdni i chodniku. Kierowcom jadącym od centrum do Nadodrza proponowany jest objazd przez ul. Jedności Narodowej i Henryka Pobożnego do ul. Trzebnickiej. Ruch od Nadodrza do centrum odbywa się na tym etapie ul. Probusa.