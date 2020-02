Zawieszone połączenia, anulowane bilety. Pociąg z Wrocławia do Pragi nie jeździ. Co się stało?

Przerwa w kursowaniu do Pragi związana jest z pracami na torach prowadzonymi pomiędzy Usti nad Orlicą i Lichkovem. Pociągi z Wrocławia do stolicy Czech wrócą, kiedy przedsiębiorstwo zarządzające czeską infrastrukturą kolejową zakończy modernizację. Ma to nastąpić do 30 kwietnia, więc pasażerowie jak najbardziej mogą planować majówkę na praskiej starówce.

Jak informuje Leo Express, pieniądze za anulowane bilety są zwracane pasażerom po podaniu numeru biletu. Wszelkie sprawy związane ze zwrotem można załatwiać poprzez polską infolinię czeskiego przewoźnika (trzeba dzwonić na numer: 22 263 02 97)