We Wrocławiu mieszka aż milion ludzi? To całkiem możliwe!

Oficjalnie, według danych urzędu miasta, Wrocław ma 600 000 mieszkańców. A ilu ludzi rzeczywiście mieszka w stolicy Dolnego Śląska?

Proste wyliczenia wskazują, że ludzi może być znaczenie więcej. Swoje obliczenia ma zakład wodociągów oraz policja. Te dane wskazują, że korzystających stale z miasta może być o kilkaset tysięcy więcej. Ile osób mieszka we Wrocławiu? Zameldowanych we Wrocławiu 31 grudnia 2019 było 611 606 osób. Rok wcześniej było to 608 318. Kilka tysięcy więcej zameldowanych, 612 373 osób, było na koniec 2015 r. Więcej wrocławian, bo 641 000 doliczył się w 2019 r. Główny Urząd Statystyczny. Oficjalne dane nie uwzględniają jednak ludzi, którzy mieszkają we Wrocławiu, ale zameldowani są w innych miejscach. W tej grupie najliczniejsi są studenci oraz obcokrajowcy, którzy w stolicy Dolnego Śląska i pracują, i mieszkają. Wrocław należy do jednego z czterech – obok Warszawy, Krakowa i Poznania – najbardziej akademickich miast w Polsce. Na 25 uczelniach wyższych studiowało w 2018 r. 110 000 osób. Znaczną część z nich stanowią studenci spoza Wrocławia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym jest to 85 procent, na Uniwersytecie Przyrodniczym 76 procent, ale np. na Politechnice Wrocławskiej tylko 38 procent. W różnych zestawieniach i raportach przyjmuje się, że studenci spoza Wrocławia stanowią około 80 procent liczby wszystkich studentów dziennych. Nawet jeśli część z nich codziennie dojeżdża na uczelnie z pobliskich miejscowości, to studenci powiększają liczbę mieszkańców Wrocławia o niecałe 80 000.

Drugą największą grupą niezarejestrowanych mieszkańców miasta są obcokrajowcy, którzy we Wrocławiu i pracują, i mieszkają. Wśród nich najwięcej jest Ukraińców. W sierpniu 2019 r. ZUS informował, że legalnie w stolicy Dolnego Śląska pracowało ich prawie 50 000. Ilu przebywa we Wrocławiu nielegalnie? Tego nie wiadomo. Oszacować rzeczywistą liczbę mieszkających, czy „użytkowników miasta” pomagają dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: - Jeśli przyjmiemy, że każdy mieszkaniec zużywa miesięcznie 3 metry sześcienne wody, to z naszych obliczeń wynika, że w 2019 r. Wrocław liczył 825 000 mieszkańców – informuje Martyna Bańcerek, rzeczniczka wrocławskich wodociągów. Jeśli założenie MPWiK jest tylko nieco zawyżone, to liczba mieszkańców zbliża się do obliczeń policji. O tych wspomniał podczas jednego ze spotkań z rodzicami pod koniec roku 2019 Jarosław Delewski. Dyrektor departamentu edukacji miasta poinformował wtedy, że liczba mieszkających we Wrocławiu, określana jest przez policję na około 1 mln.

Warto przypomnieć, że Wrocław miał już kiedyś milion mieszkańców: - Była to jednak sytuacja wyjątkowa: tylu ludzi żyło we Wrocławiu na przełomie 1944 i 1945 roku. W dużej mierze byli to uciekinierzy ze wschodnich terenów III Rzeszy. Według statystyk, na powtórzenie tamtego rekordu nie mamy szans – przypuszczała w 2019 r. dr Stanisława Górecka z pracowni Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

FLESZ: Koronawirus torpeduje gospodarkę, traci także Polska