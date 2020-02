Królowie szos! Takimi samochodami jeździliśmy kilkadziesiąt lat temu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych na ulicach śląskich miast najwięcej było samochodów wyprodukowanych w Polsce i w innych krajach należących niegdyś do bloku wschodniego. Oprócz polskich dużych i małych fiatów czy polonezów nie brakowało NRD-owskich trabantów i wartburgów, radzieckich wołg i moskwiczów, jugosłowiańskich zastaw czy czechosłowackich skód. Z tej listy dzisiaj na naszych ulicach spotkać można skody, chociaż już oczywiście nie te same, jak przed laty. Są też fiaty, ale i one różnią się od tych oznaczonych symbolem 125 i 126p.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia