Walka mieszkańców wrocławskich Złotnik z hałasem. Petycja o budowę barier dźwiękochłonnych

Zając dodaje również:

"Nie podoba nam się to, że miasto nie ma wobec nas, mieszkańców odpowiedzialnego podejścia. Pod naszymi domami rozbudowuje się strefa przemysłowa, co jest realizacją planów przeznaczenia naszego osiedla sprzed stu lat. A my oczekujemy, że przeznaczenie naszego osiedla będzie mieszkaniowe. Oprócz problemów środowiskowych, to także będzie generować hałas. Ten z ale. 11 Listopada i Kaczorowskiego to dopiero promil tego co nas czeka."