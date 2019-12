Niektórzy urzędnicy dostali ponad 50 tysięcy złotych! Zobacz szczegółowe dane w galerii naszych zdjęć!

Sąd nakazał prezydentowi Jackowi Sutrykowi ujawnić kwoty nagród, jakie z miejskiej kasy zostały wypłacone od początku 2018 roku do 26 listopada 2019. Rekordziści zainkasowali po ponad 50 tys. złotych.



Urząd Miejski Wrocławia po wielu miesiącach sądowej batalii ujawnił nagrodzonych urzędników i wysokości samych nagród. O udostępnienie listy nagród przyznanych pracownikom urzędu miejskiego, z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych, wystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog.



Na liście nie brakuje osób ze świecznika obecnych władz miasta. Na przykład obecny prezydent dostał ponad 25 063 zł. Rekordzistą jest Wojciech Adamski były wiceprezydent Wrocławia, a obecnie dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na jego konto wpłynęło 61 440 zł. Wśród szczególnie docenionych znaleźli się też dwaj byli wiceprezydenci miasta Maciej Bluj i Adam Grehl. Dostali po blisko 54 tys. zł.



Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog wystąpiło do prezydenta Wrocławia o udostępnienie listy nagród przyznanych urzędnikom z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych. Lista – uwzględniająca nagrodzonych od stycznia 2018 do dnia złożenia wniosku - miała zawierać imię i nazwisko, stanowisko, kwotę nagrody oraz uzasadnienie jej przyznania.



W odpowiedzi, Stowarzyszeniu przesłano jedynie wykaz średnich kwot nagród w wydziałach i biurach urzędu. Jednocześnie stwierdzono, że imienna lista pracowników, którzy otrzymali nagrody w 2018 r., nie mieści się w kategorii informacji publicznej.



Stowarzyszenie Watchdog złożyło skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ich zdaniem informacja o wysokości zarobków czy nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną. W jej ramach można więc domagać się ujawnienia szczegółowych danych dotyczących wydatkowania środków publicznych na nagrody dla konkretnej grupy pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku.



WSA podzielił stanowisko stowarzyszenia i uwzględnił skargę. Informacje dotyczące kwot wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych lub samorządowych, jako finansowanych ze środków publicznych za wykonywanie funkcji publicznych, stanowią informację publiczną – czytamy w orzeczeniu. Ostatecznie Urząd Miejski we Wrocławiu ujawnił listę urzędników, pełniących funkcje publiczne wraz z kwotami przyznanych im nagród w okresie od stycznia 2018 roku, a więc jeszcze za prezydentury Rafała Dutkiewicza, aż do 26 listopada 2019 roku czyli już po przejęciu władzy w mieście przez Jacka Sutryka.



W galerii prezentujemy nazwiska nagrodzonych urzędników wraz z kwotami, które im przyznano.



