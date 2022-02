Kto powalczy o fotel prezydenta Wrocławia? Padają znane nazwiska Magda Groń

Jesień 2023 roku – to właśnie wtedy powinny się odbyć wybory samorządowe. I choć zostało jeszcze trochę czasu, to ruszyła już giełda nazwisk. Kto powalczy o fotel prezydenta Wrocławia? Czy Platforma Obywatelska wystawi własnego kandydata, czy poprze Jacka Sutryka? Czy Nowa Nadzieja zbliży się do Bezpartyjnych? A kto z partii rządzącej? Sprawdzamy typy.