List do ministra Glińskiego w sprawie ochrony Solpolu. „To kanoniczny obiekt architektury ponowoczesnej”

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Pracownia Badań Regionalnych Uniwersytetu Wrocławskiego skierowały specjalny list do wicepremiera Piotra Glińskiego. Zwracają się w nim o wsparcie i „interwencję zgodnie z prerogatywami wysokiego urzędu” w ratowaniu charakterystycznego budynku przy ulicy Świdnickiej 21-23. Ich zdaniem to „wysokiej wartości architektonicznej, spełniający społeczne, estetyczne i historyczne przesłanki do objęcia ochroną, a tym samym zachowania go dla przyszłych pokoleń”.

Czytamy dalej: „W społeczną akcję ratowania tego zabytku, co istotne, zaangażowało się również wielu jego rówieśników i osób jeszcze młodszych, okazujących niezwykłą wrażliwość na dziedzictwo kulturowe jako nasze wspólne dobro”.

Autorzy listu przypominają, że Solpol 1 w 2018 roku został wpisany na Listę Dóbr Kultury Współczesnej Miasta Wrocławia, znajdującej się w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, co ma oznaczać ogromną wartość tego budynku dla historii miasta Wrocławia.