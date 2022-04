Co dalej z budową mieszkań na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu? Sprawą zajmuje się ministerstwo

W miejscu dawnego zrujnowanego basenu zewnętrznego na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu miał powstać nowy obiekt sportowy. Ostatecznie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu sprzedała działkę prywatnemu deweloperowi, spółce Dolnośląskie Inwestycje. Do sprzedaży doszło w roku 2015. Sześć lat później nowy właściciel rozpoczął prace związane z budową budynku z lokalami do wynajęcia oraz parkingiem podziemnym.

Projekt wzbudził duże kontrowersje, ponieważ zakładał wkomponowanie budowli w skarpę z trybuną basenu. Protestowali mieszkańcy i aktywiści. Pod petycją złożoną w ratuszu podpisały się ponad 4 tysiące osób. W obronie historycznego obiektu wystąpili też pracownicy wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, którzy w liście do prezydenta Wrocławia pisali:

"Realna perspektywa całkowitego wymazania z mapy historycznego kompleksu Stadionu Olimpijskiego kultowego obiektu, którym jest basen zaprojektowany przez profesora Richarda Konwiarza, twórcę-ikonę europejskiej architektury sportowej, budzi sprzeciw. (…) Dlatego niezrozumiałym będzie, tak dla środowiska sportowego, architektonicznego, jak i dla całej społeczności Wrocławia akt likwidacji Basenu Olimpijskiego. Zupełnym nieporozumieniem (…) jest chęć wybudowania w jego miejscu budynków zamieszkania zbiorowego. Pomysł ten, podyktowany wyłącznie względami komercyjnymi, budzi zastrzeżenia.”