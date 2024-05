To jedna z największych przedwojennych tajemnic Szklarskiej Poręby. Poznajcie historię Czcicieli Słońca

Czciciele Słońca co to za grupa?

Tajemniczy cmentarz w Szklarskiej Porębie

Niech moje ciało nie będzie pokarmem dla obrzydliwego robactwa. Tylko czysty płomień może je zaszczycić. Ciągle kocham to ciepło i to światło, dlatego spalcie mnie, a nie pogrzebcie.

Powojenna historia cmentarza

Do naszych czasów dotrwały jedynie pozostałości dwóch nagrobków. Na każdym z nich wykuto symbol urny. Należą one do Marthy Schon i Hermanna Friede, wieloletnich mieszkańców Szklarskiej Poręby. Prochy kobiety złożono tu w 1929 roku, Hermann Friede zmarł dwa lata później.

Przemysław Wiater badał historię cmentarza

Kult ognia i Słońca w Karkonoszach oraz Noc Sobótki

Czciciele Światła była to grupa wolnomyślicieli działających w mieście pod Szrenicą przed II wojną światową, która kierowała się racjonalnym podejściem do świata i uważała, że miłość do natury oraz współistnienie z nią to jedyna i najlepsza forma życia dla człowieka.