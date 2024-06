23. Dolnośląskie Warsztaty Craftowe - wielkie spotkanie rękodzielników Aleksandra Karpecka

23. Dolnośląskie Warsztaty Craftowe to wydarzenie, na które czekają co roku liczni rękodzielnicy na Dolnym Śląsku. To szansa na wymianę know-how, a także naukę nowych technik, czy poznania nowych ludzi. mat. prasowe organizator Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Na nadchodzący weekend, 28-30 czerwca, Wrocław zmieni się w dolnośląską stolicę rękodzieła. A to dzięki 23. Dolnośląskim Warsztatom Craftowym. To już kolejna edycja wydarzenia, które co roku przyciąga rzesze rękodzielników, niezależnie od techniki którą się zajmują. Warsztaty to szansa na naukę, ale również na spotkania towarzyskie.