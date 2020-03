Soczysty konkurs Centrum Handlowego Auchan Bielany. Zobacz, co możesz wygrać!

Prawdziwi wielbiciele naturalnych soków nie obejdą się bez profesjonalnego sprzętu, który pozwoli im przygotować odżywczy, naturalny sok. Wyciskarka wolnoobrotowa, blender a może wyciskarka do cytrusów? Którego z tych urządzeń brakuje w Twojej kuchni? Teraz możesz łatwo zdobyć wymarzony sprzęt i cieszyć się smakiem zdrowych napojów. W sobotę 6 marca w Centrach Handlowych Auchan rusza loteria, w której przez ponad dwa tygodnie do wygrania będą „soczyste” nagrody.

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zrobić zakupy w sklepach galerii. Z paragonami na łączną kwotę minimum 100 zł należy zgłosić się do Punktu obsługi loterii, by otrzymać zdrapkę, pod którą znajdzie się informacja o ewentualnej nagrodzie. Punkt jest czynny w dni powszednie w godz. 15-20, a w soboty w godz. 10-20. W sumie w Centrach Handlowych Auchan do zdobycia są nagrody o wartości blisko 100 tys. zł.