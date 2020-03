Rossmann wprowadza limity na papier toaletowy i mydło. Musi wystarczyć dla wszystkich!

Od kilku dni drogeriach Rossmann część półek świeci pustkami. W związku z epidemią koronawirusa, klienci masowo zaczęli kupować środki higieniczne: żele i mydla antybakteryjne, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Istnieje obawa, że środków nie starczy dla wszystkich.

Oficjalny komunikat sieci Rossmann:

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju, wprowadziliśmy obecnie we wszystkich drogeriach w Polsce możliwość zakupienia maksymalnie 3 sztuk tego samego produktu. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do naszej prośby. Decyzja ta jest podyktowana naszą troską o wszystkich Klientów - chcemy, żeby każdy mógł u nas zakupić to, czego potrzebuje.